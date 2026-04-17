Silvia Salis e Luca Bizzarri insieme per la riapertura della Torre Grimaldina

La Torre Grimaldina di Palazzo Ducale torna aperta al pubblico dopo un intervento di restauro. L’opera, finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha permesso di riqualificare la struttura. Alla cerimonia di riapertura hanno partecipato anche alcuni volti noti, tra cui Silvia Salis e Luca Bizzarri. La torre, che era chiusa da tempo, ora può essere visitata di nuovo, dopo i lavori di ristrutturazione.

Torna visitabile al pubblico dopo un importante intervento di restauro la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, ristrutturata grazie ai fondi del Pnrr.Insieme alla sindaca Silvia Salis erano presenti alla cerimonia di riapertura anche tanti professionisti che hanno avuto a cuore la ristrutturazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Luca Bizzarri al Teatro della SocietàAl Teatro della Società di Lecco va in scena la commedia che esplora i meccanismi del potere e la natura umana attraverso una storia cupa e ironica... Silvia Salis, riscoprire l’importanza della parola data“Io sono sicuramente lusingata da questa attenzione, è sicuramente un attestato di stima che ricevo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le scarpe di Silvia Salis: intervista a Luca Pastorino (16.04.2026); Silvia Salis apre: Candidata anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione; Come se la sta cavando Silvia Salis a Genova; L’enigma Silvia Salis: da sindaca a leader nazionale (evitando l’errore di Rutelli e Veltroni). Le agitazioni del centrosinistra intorno a Silvia SalisUn’intervista a Bloomberg della sindaca di Genova ha riacceso le discussioni su un suo eventuale futuro da leader nazionale ... ilpost.it Come se la sta cavando Silvia Salis a GenovaFino a un anno fa non aveva mai fatto politica e ora viene proposta per la presidenza del Consiglio, ma come sindaca finora cosa ha fatto? ilpost.it Ah, ancora una cosa. Ma fondamentale. Ieri ho difeso Silvia Salis dai terrificanti insulti volgari e sessisti che le sono stati rivolti, mascherati da critiche politiche. Perché c’è un limite anche a quanto si possa mistificare la realtà. Ma questo non significa che oggi facebook Gli attacchi a Silvia Salis, mai nel merito delle cose fatte e sempre solo sulle apparenze, mi ricordano quelli subiti da Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie, fra armocromismo e non si capisce quando parla. Misoginia e arroganza da rispedire nuovamente al x.com