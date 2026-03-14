Il primo ministro ungherese ha annunciato il blocco di un oleodotto e invitato la popolazione a scendere in piazza, in risposta a quanto definisce un ricatto da parte dell’Ucraina. La decisione ha portato a uno scontro diretto tra Budapest e Kiev, con Orbán che si oppone alle richieste ucraine riguardo alle forniture energetiche. La mobilitazione popolare è stata chiamata ufficialmente per protestare contro questa posizione.

Il confronto tra Budapest e Kiev si è trasformato in uno scontro diretto, con Viktor Orbán che ha lanciato un appello alla mobilitazione popolare contro ciò che definisce come ricatto ucraino. La tensione raggiunge il picco mentre il primo ministro ungherese prepara una grande manifestazione per il giorno successivo, sostenendo che la sua nazione non accetterà mai di diventare una colonia politica di Volodymyr Zelensky. L’olio grezzo che scorre nell’oleodotto Druzhba rappresenta il fulcro della disputa, poiché le autorità ucraine hanno bloccato il transito verso l’Ungheria e la Slovacchia. Orbán ha riferito che un gruppo di esperti inviato a Kiev l’11 marzo non è stato autorizzato a ispezionare l’infrastruttura critica, un fatto che il leader ungherese interpreta come una ammissione di colpa da parte di Kiev. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orbán sfida Kiev: blocco oleodotto e mobilitazione popolare

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