In regione Marche si registra un incremento del 41% dei decessi sul lavoro rispetto all'anno precedente, evidenziando un incremento significativo nel numero di infortuni mortali. I settori più colpiti sono quelli legati alla manifattura e all'edilizia, dove si sono verificati i maggiori aumenti. Tra i lavoratori più vulnerabili si trovano gli over 50, che rappresentano la maggior parte delle vittime. La situazione viene definita un'emergenza dalle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Quali settori produttivi registrano l'aumento più critico di infortuni?. Perché i lavoratori tra i 50 e i 75 anni sono i più colpiti?. Quali province marchigiane presentano i numeri più alti di decessi?. Come può la Giunta intervenire dopo i fallimenti dei controlli precedenti?.? In Breve 16.889 infortuni totali con 11 decessi nella provincia di Macerata. Settori sanità e edilizia registrano rispettivi aumenti del 17,4% e 12,3%. Il 71% delle vittime ha un'età compresa tra 50 e 75 anni. Proposta di protocollo permanente per agricoltura ed edilizia dopo mozione giugno 2024. Trentuno lavoratori hanno perso la vita nelle Marche nei primi mesi del 2025, segnando un incremento del 41% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, infortuni sul lavoro: +41% di morti, Ruggeri: ‘emergenza

Notizie correlate

Sicurezza sul lavoro, è emergenza nel Cesenate: impennata di infortuni e decessi raddoppiatiLa Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, è per la Cisl Romagna un momento di riflessione...

Più morti e infortuni in itinere: "Sul lavoro rischio resta alto"Resta alto, in Romagna, il rischio di infortuni sul lavoro, un ambito che richiede attenzione costante.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Morti sul lavoro, nelle Marche il bilancio è drammatico. Oltre 30 vittime in un anno e +40,9% rispetto al 2024; Infortuni sul lavoro, la UIL Marche lancia l’allarme. Focus amianto, manca il piano – VIDEO; Il report Uil: in deciso aumento gli incidenti mortali sul lavoro; Non si può morire di lavoro.

Ruggeri (M5s), 'le morti sul lavoro nelle Marche sono un'emergenza sociale'I morti sul lavoro nelle Marche nel 2025 confermano un'emergenza sociale, dice Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio regionale, commentando i dati sugli infortuni: 31 vittime ... ansa.it

Uil, nelle Marche oltre 200 infortuni sul lavoro in più nel 2025 e 31 morti (+9)Nelle Marche lo scorso anno si sono verificati oltre 200 infortuni sul lavoro in più rispetto al 2024 (da 16.676 a 16. (ANSA) ... ansa.it