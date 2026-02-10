Più morti e infortuni in itinere | Sul lavoro rischio resta alto

In Romagna, il rischio di infortuni sul lavoro torna a preoccupare. Nei primi mesi dell’anno, si registrano più morti e incidenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le aziende e i lavoratori devono mantenere alta la guardia, perché i pericoli in cantiere sono ancora dietro l’angolo.

Resta alto, in Romagna, il rischio di infortuni sul lavoro, un ambito che richiede attenzione costante. A fare il punto della situazione, alla luce dei dati sulle denunce di infortuni sul lavoro del 2025 nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è la Cisl Romagna secondo cui, rispetto al dato regionale si registrano nelle province romagnole "segnali di maggiore criticità per quanto riguarda gli infortuni in itinere e i casi mortali ". Nel 2025, complessivamente, a Ravenna, le denunce totali passano da 7120 a 7.052 (-0,96%). Nel dettaglio, gli infortuni in Agricoltura calano da 486 a 442 (-9,05%), nell’Industria e servizi crescono da 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

