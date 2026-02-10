Più morti e infortuni in itinere | Sul lavoro rischio resta alto

In Romagna, il rischio di infortuni sul lavoro torna a preoccupare. Nei primi mesi dell’anno, si registrano più morti e incidenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le aziende e i lavoratori devono mantenere alta la guardia, perché i pericoli in cantiere sono ancora dietro l’angolo.

Resta alto, in Romagna, il rischio di infortuni sul lavoro, un ambito che richiede attenzione costante. A fare il punto della situazione, alla luce dei dati sulle denunce di infortuni sul lavoro del 2025 nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è la Cisl Romagna secondo cui, rispetto al dato regionale si registrano nelle province romagnole "segnali di maggiore criticità per quanto riguarda gli infortuni in itinere e i casi mortali ". Nel 2025, complessivamente, a Ravenna, le denunce totali passano da 7120 a 7.052 (-0,96%). Nel dettaglio, gli infortuni in Agricoltura calano da 486 a 442 (-9,05%), nell’Industria e servizi crescono da 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sicurezza sul lavoro, l'allarme della Cisl: "Rischio alto in azienda, aumentano anche gli infortuni in itinere"

La Cisl Romagna avverte: il rischio di incidenti sul lavoro resta alto nella zona.

Sicurezza sul lavoro: il rischio rimane alto non solo in azienda, ma cresce anche negli infortuni in itinere

A Forlì-Cesena il numero di denunce di infortuni sul lavoro continua a salire.

Infortuni sul lavoro in Sicilia, Siracusa in controtendenza: più sicurezza nella zona industriale

Video Infortuni sul lavoro in Sicilia, Siracusa in controtendenza: più sicurezza nella zona industriale

Argomenti discussi: Aumentano i morti e gli infortuni sul lavoro nelle Marche e in provincia di Pesaro e Urbino; Infortuni sul lavoro, un anno nero: 12.710 denunce e ben 22 morti in Bergamasca; Incidenti sul lavoro, nel 2025 meno morti ma più feriti. Tra le vittime anche 8 studenti dell'alternanza scuola-lavoro; Più morti e infortuni in itinere: Sul lavoro rischio resta alto.

più morti e infortuniMorti sul lavoro nel 2025: le vittime sono 1.093, rischio più elevato al Sud e doppio tra gli stranieriNei dodici mesi del 2025 si contano 1.093 infortuni mortali totali. Lombardia, Veneto, Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio sono le regioni con il maggior vittime. Il settore più colpit ... corrierenazionale.it

più morti e infortuniMorti sul lavoro, Puglia e Basilicata tra le regioni più colpite nel 2025Nel 2025 Puglia e Basilicata sono tra le regioni con il più alto rischio di morte sul lavoro. In Italia 1.093 vittime totali, costruzioni ancora il settore più colpito. trmtv.it

