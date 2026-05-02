Al Comicon di Napoli abbiamo incontrato le autrici del graphic novel de L'amica geniale, pubblicato da Coconino Press, e Emanuele Valenti, attore nella serie TV nel ruolo del padre di Nino Sarratore. Mara Cerri e Chiara Lagani hanno condiviso dettagli sul lavoro di adattamento del romanzo a fumetti. La presentazione si è svolta nel contesto dell’evento dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Al Comicon di Napoli abbiamo incontrato le autrici del graphic novel de L'amica geniale edito da Coconino press, insieme a Emanuele Valenti, che nella serie tv interpreta il padre di Nino Sarratore. L'amica geniale è un'opera che va al di là della sua singola incarnazione. Questo ci siamo sempre detti guardando la serie, l'abbiamo ritrovato anche nel suo adattamento a fumetti curato da Chiara Lagani e Mara Cerri, lo abbiamo confermato parlandone direttamente con loro al Comicon di Napoli, dove hanno presentato il secondo volume di questa opera ambiziosa, quello che adatta Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante. Eravamo già stati molto colpiti dal primo volume, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione de L'amica geniale a fumetti, e l'occasione di poterne indagare la genesi e la realizzazione con le .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mara Cerri e Chiara Lagani raccontano il fumetto de L'amica geniale

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