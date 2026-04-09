La compagnia ravennate Fanny & Alexander domani alle ore 21 animerà il palco del teatro Comunale con Ghosts, spettacolo (debutto nelle Marche e unica data nella nostra regione) fuori abbonamento nell’ambito della rassegna TeatrOltre di Amat e Comune. Tratto dai racconti della scrittrice americana premio Pulitzer Edith Wharton, il testo è un mix di apparizioni esplosive, colpi di scena e inquietudini, un universo creato da Wharton che si spalanca davanti a noi e ci interroga sul senso di fine, la nostalgia, il rimpianto, i rimorsi, la paura e l’amore per l’invisibile. Sul palco, le due anime di Fanny & Alexander, ovvero Chiara Lagani e Andrea Argentieri; la prima, è anche traduttrice dei racconti: "Sono innanzitutto una lettrice – ci racconta Lagani – perché la lettura iniziale è in assoluto il momento più appassionante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiara Lagani e Andrea Argentieri diventano veri “Ghosts“

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Si parla di: Chiara Lagani e Andrea Argentieri diventano veri Ghosts; Cagli, venerdì 10 aprile a teatro il Festival TeatrOltre propone la compagnia ravennate Fanny & Alexander con Ghosts.