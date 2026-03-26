Margherita Mazzucco, attrice di 23 anni nota per il ruolo di Lenù nella serie televisiva “L’Amica Geniale”, ha raccontato a Vanity Fair di aver vissuto un periodo di depressione dopo la fine della produzione dello show. Ha spiegato di essere rimasta in casa per molto tempo e di essersi sentita smarrita, descrivendo un momento difficile della sua vita.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Margherita Mazzucco, 23 anni, interprete di Lenù ne “L’Amica Geniale” da giovanissima, rivela a Vanity Fair di aver attraversato una grave depressione post-serie. “Non uscivo più di casa, non sapevo da che parte sbattere la testa: ero entrata in depressione. Lavorare tantissimo mi ha allontanata dalla vita”, confessa. Durante le riprese iniziate a 14 anni, nessuno notò il suo malessere, nemmeno lei stessa. “Gli anni dell’Amica geniale li ho rimossi, come trascinata dalla corrente senza coscienza“, spiega. Il ruolo complesso di Lenù, con traumi profondi, la consumò emotivamente, priva di scuola di recitazione e in cerca di approvazione costante. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Margherita Mazzucco: Depressione dopo L’Amica Geniale

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