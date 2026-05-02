Mar Piccolo istituzioni e cittadini a confronto sugli interventi di bonifica e rigenerazione

Il 30 aprile si è tenuto un incontro nella sala conferenze del Dipartimento per discutere delle operazioni di bonifica e rigenerazione del Mar Piccolo. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno condiviso aggiornamenti e richieste riguardo ai lavori in corso. L’evento ha rappresentato un momento di confronto diretto su un tema che coinvolge la gestione ambientale e la tutela delle risorse locali.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto giovedì 30 aprile, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’incontro dedicato a “Interventi e proposte operative per il Mar Piccolo”, inserito nel percorso partecipativo promosso dalla Regione Puglia attraverso il programma “Puglia Partecipa”. L’appuntamento ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico e istituzionale sugli interventi in corso e su quelli programmati per la tutela ambientale, la bonifica e la rigenerazione del Mar Piccolo, con particolare attenzione all’Arco Nord del secondo seno. Ad aprire i lavori è stata la professoressa Maria Casola, responsabile scientifica del progetto, che ha illustrato gli obiettivi del percorso partecipativo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Mar Piccolo, istituzioni e cittadini a confronto sugli interventi di bonifica e rigenerazione Notizie correlate Taranto, laboratorio partecipativo sul Mar Piccolo: cittadini e istituzioni costruiscono la visione futuraTarantini Time QuotidianoC’è un momento nei percorsi partecipativi in cui una comunità passa dall’osservazione all’azione, iniziando a immaginare... Mar Piccolo, progetto di rigenerazione ambientale con la CymodoceaTarantini Time QuotidianoUn progetto dedicato alla rigenerazione ambientale del Mar Piccolo attraverso l’introduzione controllata della Cymodocea,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mar Piccolo, idee e progetti per il rilancio: tavoli di co-creazione all’Università; Taranto, rigenerazione Mar Piccolo, tavolo operativo; Mar Piccolo: presentati gli interventi di bonifica e rigenerazione dell’Arco Nord del secondo seno; Mar Piccolo, progetto di rigenerazione ambientale con la Cymodocea. Mar Piccolo, un tesoro di biodiversità a rischio e un'opportunità per TarantoIl Mar Piccolo ospita una ricca varietà di biodiversità, che per la città di Taranto può rappresentare anche un'opportunità di sviluppo alternativa alle grandi industrie Il Mar Piccolo è una laguna ... it.euronews.com Moria di cozze nel Mar Piccolo, le associazioni chiedono ristori. E parte l'interrogazione parlamentare«L'attualità riporta bruscamente al centro dell'attenzione il grandissimo problema della moria dei mitili e in particolare delle cozze nel secondo seno del Mar Piccolo, a Taranto, a causa delle alte ... quotidianodipuglia.it MAR PICCOLO: PRESENTATI INTERVENTI DI BONIFICA E RIGENERAZIONE DELL'ARCO NORD DEL SECONDO SENO Si è svolto giovedì 30 aprile, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’incontro dedic - facebook.com facebook