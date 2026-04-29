Mar Piccolo progetto di rigenerazione ambientale con la Cymodocea

Un progetto di rigenerazione ambientale sta coinvolgendo il Mar Piccolo attraverso l’introduzione controllata di Cymodocea, una pianta acquatica nota per le sue capacità di filtrare e depurare l’acqua. La iniziativa mira a migliorare la qualità delle acque e favorire il recupero dell’ecosistema marino della zona. Le operazioni sono state pianificate e monitorate da esperti del settore ambientale.

Tarantini Time Quotidiano Un progetto dedicato alla rigenerazione ambientale del Mar Piccolo attraverso l’introduzione controllata della Cymodocea, pianta acquatica dalle elevate capacità fitodepuranti. È l’iniziativa presentata questa mattina ai Cantieri Navali ex Tosi dal Gruppo Jolly della famiglia Greco, realtà industriale tarantina associata a Confapi. L’intervento si inserisce nel piano di riqualificazione dello storico sito industriale, per il quale è previsto un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. I Cantieri ex Tosi, storicamente legati alla navalmeccanica del Mezzogiorno, saranno al centro di un percorso che punta a coniugare memoria industriale, sostenibilità ambientale e nuove prospettive di sviluppo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Mar Piccolo, progetto di rigenerazione ambientale con la Cymodocea Notizie correlate Con GreenUp Piemonte i Comuni scendono in campo per la rigenerazione ambientaleOltre 30 Comuni piemontesi, di cui due novaresi, scendono in campo per contrastare il cambiamento climatico e migliorare la vivibilità delle aree... Addio ex Italcementi: Monselice riparte con un maxi progetto di rigenerazione urbanaA Monselice parte ufficialmente il più grande intervento di rigenerazione urbana sostenibile attualmente in corso in Veneto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mar Piccolo, idee e progetti per il rilancio: tavoli di co-creazione all’Università; Dal confronto alla progettazione passa il futuro del Mar Piccolo, Uricchio: Scrigno di biodiversità; Mar Piccolo, cittadini protagonisti: una comunità patrimoniale affiancherà la gestione del Parco; L’oro nero del Mar Piccolo: la cozza di Taranto celebrata da EGO Food Fest 2026. Sfregio a Taranto, rubati circa due quintali di cozze nel Mar Piccolo: Sperimentazione compromessaC’è una nuova grana per i miticoltori di Taranto. Già gravati dalle temperature alte dell’acqua, che hanno compromesso la produzione di cozze. Ora un furto delle reste dei militi – due reti di ... bari.repubblica.it Cavallucci marini liberati nel Mar Piccolo: vivranno a TarantoIl rilascio, il secondo del 2025 e il terzo dall'avvio del progetto nel 2023, rientra nelle attività di conservazione che coinvolgono Acquario di Genova, Comune di Taranto, CNR/IAS di Palermo, ... quotidianodipuglia.it Mar Piccolo, Taranto Foto di @tarasartdrone che ringraziamo Valorizza la provincia tarantina insieme all’associazione Taranto In Diretta Hai foto o video di Taranto Racconta con noi la bellezza della città! Taggaci o inviaci scatti su In - facebook.com facebook