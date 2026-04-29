Mar Piccolo progetto di rigenerazione ambientale con la Cymodocea

Da tarantinitime.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto di rigenerazione ambientale sta coinvolgendo il Mar Piccolo attraverso l’introduzione controllata di Cymodocea, una pianta acquatica nota per le sue capacità di filtrare e depurare l’acqua. La iniziativa mira a migliorare la qualità delle acque e favorire il recupero dell’ecosistema marino della zona. Le operazioni sono state pianificate e monitorate da esperti del settore ambientale.

Tarantini Time Quotidiano Un progetto dedicato alla rigenerazione ambientale del Mar Piccolo attraverso l’introduzione controllata della Cymodocea, pianta acquatica dalle elevate capacità fitodepuranti. È l’iniziativa presentata questa mattina ai Cantieri Navali ex Tosi dal Gruppo Jolly della famiglia Greco, realtà industriale tarantina associata a Confapi. L’intervento si inserisce nel piano di riqualificazione dello storico sito industriale, per il quale è previsto un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. I Cantieri ex Tosi, storicamente legati alla navalmeccanica del Mezzogiorno, saranno al centro di un percorso che punta a coniugare memoria industriale, sostenibilità ambientale e nuove prospettive di sviluppo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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