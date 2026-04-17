Taranto laboratorio partecipativo sul Mar Piccolo | cittadini e istituzioni costruiscono la visione futura

A Taranto si svolge un laboratorio partecipativo dedicato al Mar Piccolo, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un percorso di confronto. L’obiettivo è raccogliere idee e proposte per il futuro del territorio, con un focus sulla tutela ambientale e sulla valorizzazione delle risorse locali. Durante l’iniziativa, i partecipanti discutono e condividono le proprie opinioni, contribuendo a delineare possibili strategie e interventi concreti.

Tarantini Time Quotidiano C’è un momento nei percorsi partecipativi in cui una comunità passa dall’osservazione all’azione, iniziando a immaginare concretamente il proprio futuro. È quanto emerso nel terzo laboratorio pubblico dedicato al Mar Piccolo, tappa centrale del processo partecipativo coordinato scientificamente dalla professoressa Maria Casola. L’incontro si è svolto giovedì 16 aprile nella sala conferenze del Dipartimento Jonico ed è stato introdotto dal professor Nicola Fortunato. L’appuntamento ha rappresentato una fase cruciale del percorso, coinvolgendo cittadini, associazioni, tecnici e portatori di interesse nella definizione condivisa di scenari e priorità per il Mar Piccolo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, laboratorio partecipativo sul Mar Piccolo: cittadini e istituzioni costruiscono la visione futura Notizie correlate Leggi anche: Un Hub per Bertinoro: cittadini, imprese e istituzioni costruiscono il futuro del centro Taranto, sequestrati 50 quintali di mitili nel Mar PiccoloTarantini Time QuotidianoOperazione di controllo nel Mar Piccolo, dove nella serata del 9 aprile i militari della Guardia Costiera, con il supporto... Altri aggiornamenti Si parla di: Il 16 aprile si decide la rotta: idee e proposte per progettare il domani del Mar Piccolo. Taranto, cozze sul Mar Piccolo: analisi incoraggianti, si riparteÈ durata circa 20 giorni l’interruzione della sperimentazione per la mitilicoltura dopo il furto delle cozze impiegate per questo scopo avvenuto in Mar Piccolo. La scoperta fu fatta la mattina del 16 ... quotidianodipuglia.it Consegnata Carta del Mar Piccolo a commissario Bonifiche TarantoSono sette i princìpi ispiratori alla base della Carta del Mar Piccolo, un documento programmatico nato da un percorso partecipativo promosso dal Dipartimento Jonico dell'Università di Bari e che è ... ansa.it