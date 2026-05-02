Manuela Arcuri la separazione dal marito | Colpa di entrambi ci siamo dati per scontati

Manuela Arcuri ha annunciato la separazione dal marito dopo 14 anni di convivenza e 4 di matrimonio, durante un’intervista a un programma televisivo. L’attrice ha spiegato che entrambi hanno contribuito alla fine della relazione, affermando che si sono dati per scontati e che la situazione è sfuggita di mano. La notizia viene resa pubblica attraverso le sue parole, senza ulteriori dettagli sulle cause del divorzio.

(Adnkronos) – "Ci siamo dati per scontati, la situazione ci è sfuggita di mano". Così Manuela Arcuri ospite a Verissimo ha parlato della separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco dopo 14 anni di convivenza e 4 di matrimonio. "Purtroppo è successo, ci siamo allontanati, ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia, ci siamo dedicati solo a nostro figlio", ha raccontato l'attrice nell'intervista andata in onda su Canale 5 lo scorso 7 marzo e riproposta oggi in occasione della puntata speciale 'Verissimo – Le storie'. Arcuri e l'ex marito sono genitori di Mattia, nato nel 2014: "Rimaniamo dei genitori uniti per l’amore di nostro figlio".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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