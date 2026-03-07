Manuela Arcuri la separazione dal marito | Ci siamo dati per scontati

Manuela Arcuri ha annunciato la separazione dal marito dopo 14 anni di convivenza e 4 di matrimonio. Durante un’intervista a Verissimo, l’attrice ha spiegato che i due si sono dati per scontati e che la situazione è diventata difficile da gestire. La notizia riguarda la fine della relazione tra i due, senza ulteriori dettagli sui motivi.

(Adnkronos) – "Ci siamo dati per scontati, la situazione ci è sfuggita di mano". Manuela Arcuri ospite oggi a Verissimo ha parlato della separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco dopo 14 anni di convivenza e 4 di matrimonio. "Purtroppo è successo, ci siamo allontanati, ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia, ci siamo dedicati solo a nostro figlio", ha raccontato l'attrice. Arcuri e l'ex marito sono genitori di Mattia, nato nel 2014: "Rimaniamo dei genitori uniti per l’amore di nostro figlio". L'attrice ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura: "Mancavano le attenzioni, quando dai per scontato tutto è l’inizio della fine. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

«È un momento tutto nuovo per me, sto ricominciando da capo», racconta Manuela Arcuri nel suo ritorno in televisione. Sabato 7 marzo 2026, su Canale 5, torna Verissimo con Silvia Toffanin alla guida. Anche questa settimana il programma si sdoppia, portan - facebook.com facebook