Manuela Arcuri racconta la separazione dal marito | Ci siamo dati per scontati tradita dalle amiche che lo hanno cercato

Manuela Arcuri ha parlato della fine del suo matrimonio durante l'intervista a Verissimo, spiegando che la coppia si è lasciata perché si sono presi troppo per scontati. Ha aggiunto di essere stata tradita dalle amiche che hanno cercato il marito. La attrice ha condiviso alcuni dettagli sulla separazione, senza entrare in ulteriori spiegazioni o motivazioni.

Verissimo, Manuela Arcuri rompe il silenzio sulla separazione: “Era subentrata la monotonia”Manuela Arcuri a Verissimo ha confermato di essersi separata dal padre di suo figlio, Giovanni, ma non c'è stato alcun tradimento L'articolo...

Manuela Arcuri: «Il matrimonio finito con Giovanni? non abbiamo affrontato bene i problemi». La vacanza insieme e il figlio MattiaManuela Arcuri torna nel salotto televisivo di Verissimo. L’attrice e showgirl, uno dei volti più popolari della televisione italiana degli anni Duemila, è ospite nella ... ilmessaggero.it

Manuela Arcuri ha un fidanzato? La vita privata attuale dell'attriceManuela Arcuri è single? La fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, le voci di riavvicinamento a Dubai e la sua vita oggi. tag24.it

Sabato 7 marzo 2026, su Canale 5, torna Verissimo con Silvia Toffanin alla guida.