Olivera sarà ceduto per fare cassa e lasciare spazio ad un vice Di Lorenzo Schira

Il Napoli ha deciso di cedere Olivera per fare cassa e consentire l’ingresso di un vice Di Lorenzo. La scelta arriva in vista del mercato estivo e mira a rafforzare la rosa con nuovi acquisti. La società sta valutando le prossime mosse e si sta concentrando sulle operazioni di mercato da sviluppare nei prossimi mesi. La decisione di lasciare partire il giocatore è stata comunicata ufficialmente.

Percorso analogo per Mazzocchi. Il Napoli ha offerto un nuovo contratto a Spinazzola, lui vorrebbe un biennale, si tratta. Sicuramente il Napoli dovrà rifarsi il look nel reparto degli esterni difensivi. Ni Napoli 27042025 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Mathias Olivera Il Napoli guarda già al futuro e alle possibili mosse sul mercato estivo. Secondo Nicolò Schira, il club azzurro dovrà intervenire in modo deciso sugli esterni difensivi: possibile cessione di Olivera per fare cassa e investimento su un terzino destro più giovane, così da completare il reparto e garantire alternative a Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Olivera sarà ceduto per fare cassa e lasciare spazio ad un vice Di Lorenzo (Schira) Leggi anche: Fontana di Trevi a pagamento, gli operatori turistici: “Il Comune vuole fare cassa su uno spazio pubblico” Leggi anche: Olivera vuole lasciare il Napoli: offerta del Nottingham | CM