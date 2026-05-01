Nel corso delle ultime settimane, il gruppo politico Manfredonia Civica ha chiesto le dimissioni di Nico Mangano, sottolineando di aver raggiunto circa 1.300 voti nel 2024, contribuendo in modo decisivo all’elezione del sindaco in carica. La richiesta si inserisce in un clima di tensione politica, con la volontà di evidenziare un limite alla pazienza verso determinate questioni pubbliche. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli elettori e gli altri esponenti locali.

Nel 2024 il nostro gruppo politico Manfredonia Civica ha raccolto circa 1300 voti, contribuendo in maniera determinante all’elezione del sindaco Domenico La Marca. Da quel consenso è nato anche il seggio in Consiglio Comunale occupato da Nico Mangano. Un seggio che, però, fin da subito è stato utilizzato ignorando completamente la linea politica della lista che lo ha eletto. Una scelta chiara, reiterata e politicamente scorretta, non ha mai condiviso nulla con il resto del gruppo e dei candidati che hanno contribuito con il loro supporto all’ elezione del consigliere Mangano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Civica: Chiediamo le dimissioni di Nico Mangano. C’è un limite a tutto, anche alla pazienza

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