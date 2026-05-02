Manfredonia Liliana Rinaldi | Nel 2022 cavalcavano l’onda dei disperati senza tetto ora chiedete di mettere a disposizione gli alloggi

A Manfredonia, Liliana Rinaldi ha commentato il dibattito sulla gestione degli alloggi per i senzatetto. Nel 2022, si era parlato di un aumento di persone senza casa che chiedevano aiuto, mentre ora si chiede di mettere a disposizione strutture di accoglienza. Rinaldi ha inoltre criticato le accuse di strumentalizzazione rivolte a chi si occupa della questione immigrati, sottolineando come in passato siano state fatte affermazioni dure senza perdere la faccia.

Parlate di toni accesi, di allarmismo, di razzismo, ci avete addirittura detto che sia privi di umanità. Eravate voi a cavalcare la rabbia, lo avete fatto per racimolare due voti, sulla disperazione di chi non aveva un tetto sulla testa. Pretendete che i cittadini aprano le porte di casa loro per tappare i buchi di una gestione migranti che vi è sfuggita di mano? Allora rispondete a una domanda semplice:Quando eravate voi a urlare e a creare caos in Consiglio quattro anni fa, cos’era? Usavate i problemi...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Liliana Rinaldi: “Nel 2022 cavalcavano l’onda dei disperati senza tetto, ora chiedete di mettere a disposizione gli alloggi” Notizie correlate Maltempo in Calabria e nel Reggino, Schlein: "Il governo deve mettere più risorse a disposizione"Visita in mattinata nella piana di Sibari e nel pomeriggio a Siderno sui luoghi devastati dal ciclone Harry. Donald Trump con l’uniforme di un agente Ice: a Milano spunta il murale nel rifugio dei senza tettoUn murale che raffigura il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che indossa l’uniforme dell’ICE, l’agenzia federale statunitense responsabile...