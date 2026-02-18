Maltempo in Calabria e nel Reggino Schlein | Il governo deve mettere più risorse a disposizione

Il maltempo ha colpito la Calabria e il Reggino, causando allagamenti e danni alle abitazioni. La ministra Schlein ha chiesto al governo di allocare più fondi per aiutare le zone più colpite. Nei giorni scorsi, forti piogge e vento hanno sfondato le infrastrutture, creando disagi tra i cittadini. La ministra ha annunciato che durante il Consiglio dei ministri di oggi si discuterà di risorse aggiuntive da destinare alle emergenze locali. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.

Visita in mattinata nella piana di Sibari e nel pomeriggio a Siderno sui luoghi devastati dal ciclone Harry. Accanto alla segretaria del Pd, il senatore reggino Nicola Irto "Oggi c'è un Consiglio dei ministri, seguiremo attentamente quali saranno le ulteriori risposte e faremo di tutto naturalmente per fare la nostra parte. Segnalo un po' di preoccupazione perché ci sembra che su questo ciclone che ha colpito Siderno, che ha colpito la costa ionica, che ha colpito Sardegna, Sicilia e Calabria ci sia stata meno attenzione che in altre situazioni. Siamo qui anche per tenere l'attenzione molto alta e non far sentire sole queste comunità che non possono essere lasciate sole".