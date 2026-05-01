Mangano passa nel gruppo ‘Molo 21’ e Manfredonia Civica chiede le sue dimissioni | Ha tradito la lista

Il consigliere comunale Nicola Mangano ha recentemente effettuato un passaggio dal suo gruppo di appartenenza al gruppo denominato ‘Molo 21’. Questa scelta ha scatenato una richiesta formale di dimissioni da parte di Manfredonia Civica, che accusa Mangano di aver tradito gli accordi e la fiducia della lista di provenienza. La discussione pubblica si concentra sulle conseguenze di questa decisione e sulle reazioni degli altri esponenti politici coinvolti.

“C’è un limite a tutto, anche alla pazienza”. È così che il coordinatore e i candidati della lista Manfredonia Civica chiedono le dimissioni del consigliere comunale Nicola Mangano, passato nel gruppo ‘Molo 21’.Alle elezioni del 2024, Manfredonia Civica aveva contribuito all’elezione del sindaco.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Una raccolta di contenuti

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