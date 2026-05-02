Manfredonia cosa serve per la salvezza | le ipotesi

A Manfredonia proseguono le discussioni sulle possibili strategie per evitare la retrocessione. La sfida tra Acerrana e Manfredonia rappresenta un punto cruciale, poiché una vittoria potrebbe decidere le sorti della squadra per questa stagione. La squadra si trova in una posizione favorevole, ma resta ancora molto da fare per raggiungere l’obiettivo di permanenza in campionato.

Acerrana-Manfredonia vale una stagione per i sipontini, ancora a caccia della salvezza, ma partendo da una posizione privilegiata. Il Manfredonia si salva se: vince ad Acerra fa lo stesso risultato di Sarnese e Francavilla in Sinni, appaiati a quota 40 in classifica, per via della classifica avulsa. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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