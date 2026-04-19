Manfredonia battuto a Nardò | per la salvezza c’è ancora da lottare

Il Manfredonia ha perso 2-0 in trasferta contro il Nardò. A causa di un risultato sorprendente di Francavilla Fontana, la squadra dovrà continuare a lottare per ottenere la salvezza. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno mantenuto il vantaggio durante tutto l'incontro. La squadra ospite ha tentato di reagire senza riuscire a trovare il gol.

Il Manfredonia perde 2-0 a Nardò e complice il risultato clamoroso di Francavilla Fontana, dovrà ancora sudare per la salvezza. Gara decisa in due minuti, tra il 22’ ed il 24’ della ripresa, dai gol di D’Anna e Garnica. I sipontini restano ancora virtualmente salvi, ad un punto dal Nola ed a pari punti con Sarnese e Francavilla in Sinni, che si affronteranno in uno spareggio domenica prossima. I biancocelesti, invece, giocheranno in casa contro la Fidelis Andria, a caccia dei tre punti salvezza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia battuto a Nardò: per la salvezza c’è ancora da lottare Notizie correlate La terna di Nardò-ManfredoniaSarà Nenad Radovanovic della sezione di Maniago l’arbitro della gara in programma domenica tra Nardò e Manfredonia. Nardò-Manfredonia, le probabili formazioniNARDO’ (4-4-2): Galli; Minerva (05), Gigliotti, Fornasier, Calderoni; Risolo, Addae, Garnica, Margheriti (08); D’Anna, Camara (06). Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Manfredonia, tre punti d’oro! Nola battuto al Miramare; Manfredonia tre punti d’oro! Nola battuto al Miramare. Manfredonia, tre punti d’oro! Nola battuto al MiramareManfredonia, tre punti d’oro! Nola battuto al Miramare Vittoria serviva, vittoria é stata! Il Manfredonia batte di misura il Nola al Miramare e si porta ... ilsipontino.net