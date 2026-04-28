Sorpresa ai Laghi di Lamar | un orso si tuffa nel lago per rinfrescarsi

Domenica 26 aprile, un orso è stato avvistato mentre nuotava nel Lago Santo ai Laghi di Lamar. L'episodio è stato ripreso e documentato da Daniela Sartore, membro del Gruppo Rossano Veneto. L'animale si è immerso nel lago per rinfrescarsi, attirando l'attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. L'avvistamento ha suscitato interesse tra gli appassionati di natura e fauna locale.

? Cosa sapere Un orso è stato ripreso mentre nuotava nel Lago Santo domenica 26 aprile.. L'avvistamento ai Laghi di Lamar è stato documentato da Daniela Sartore del Gruppo Rossano Veneto.. Domenica 26 aprile, un gruppo di escursionisti impegnato nei laghi di Lamar ha vissuto un momento straordinario quando un orso è apparso nelle acque del Lago Santo per nuotare, ripreso dalle telecamere di Daniela Sartore. La scena, catturata dalla referente del Gruppo Escursionistico Rossano Veneto, si è diffusa rapidamente sul web nelle ultime ore, trasformando un normale trekking in un evento diventato subito virale. Mentre il plantigrado attraversava lo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sorpresa ai Laghi di Lamar: un orso si tuffa nel lago per rinfrescarsi Notizie correlate L'orso fa il bagno ai Laghi di Lamar e i turisti riprendono la scena: "Forse aveva caldo" (Video)Ci ha messo una manciata di minuti per diventare virale e per conquistarsi la popolarità sul web nelle ultime ore: parliamo del video girato da... La città si tuffa nel festival di SanremoCresce e si rafforza ogni anno di più il legame tra la città di Sanremo e il Festival della canzone italiana e la città costiera Porto Sant’Elpidio,...