Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio premeditato dopo la morte di una madre e di una figlia a Campobasso. Le analisi sui corpi hanno rilevato tracce di ricina nel sangue, escludendo così l’intossicazione da botulino come causa. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Aperto un fascicolo per omicidio premeditato, dalle analisi emerse tracce di ricina nel sangue delle vittime Svolta nel caso della mamma e della figlia morte dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso: secondo le indagini, la causa non sarebbe una sospetta intossicazione alimentare, be. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mamma e figlia morte a Campobasso, svolta nelle indagini: "Non fu intossicazione da botulino, ma omicidio, avvelenate con ricina"

Articoli correlati

Mamma e figlia morte a Campobasso, non fu intossicazione ma omicidio: “Sono state avvelenate con ricina”Svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara: le due non sarebbero state vittime di una intossicazione alimentare ma...

Non fu intossicazione ma avvelenamento da ricina. Svolta sul caso della madre e figlia morte a CampobassoSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

Mamma e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso: tutti i possibili scenari

Altri aggiornamenti su Mamma e figlia morte a Campobasso...

Temi più discussi: Mamma e figlia morte a Natale a Campobasso, martedì 31 marzo attesi esiti definitivi autopsie; Mamma e figlia 15enne morte dopo pranzo di Natale a Campobasso: escluse 1300 sostanze, indagini vicine alla svolta; Non fu intossicazione ma omicidio, madre e figlia morte avvelenate; Mamma e bimbo trovati morti nel lago a Castelguglielmo vicino Rovigo, ipotesi omicidio - suicidio: cosa emerge.

Mamma e figlia morte a Campobasso, non fu intossicazione ma omicidio: Sono state avvelenate con ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara: le due non sarebbero state vittime di una intossicazione alimentare ma sarebbero ... fanpage.it

Sara Di Vita e la mamma Antonella Di Jelsi sono state avvelenate. Non fu intossicazione ma omicidioSvolta nel caso di madre e figlia morte subito dopo Natale all’ospedale di Campobasso per quella che si credeva fosse stata un’intossicazione alimentare. Nuovo fascicolo d’indagine contro ignoti ... quotidiano.net

Mamma e figlia non sono morte per intossicazione: la Procura di Campobasso ora procede per "duplice omicidio pianificato" - facebook.com facebook

Mamma trova la droga nello zaino e denuncia il figlio di 20 anni: «Fa male, ma era l’unico modo per aiutarlo» x.com