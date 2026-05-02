Maltempo si sblocca il nodo Durc per i ristori dopo il ciclone Harry e la frana Niscemi

Dopo le recenti calamità, tra cui il ciclone Harry e una frana a Niscemi, si è sbloccata l’istruttoria per le ultime cento richieste di contributo. Le aziende interessate hanno presentato domande per circa 2 milioni di euro complessivi, che saranno gestiti tramite Irfis. La procedura riguarda principalmente le imprese colpite dagli eventi meteorologici e dalla frana, con l’obiettivo di fornire supporto finanziario.