Il governo impugna la legge sui ristori per il maltempo ma la Regione rassicura | Solo un nodo tecnico deroga Durc in arrivo

Il governo ha impugnato la legge relativa ai ristori destinati alle aree colpite dal maltempo, ma la Regione ha assicurato che si tratta di un semplice nodo tecnico. Secondo quanto dichiarato, è in arrivo una deroga al Durc e non ci saranno interruzioni negli interventi economici e nei finanziamenti già programmati. Nessuna sospensione è prevista per gli aiuti già annunciati dopo il passaggio del ciclone.

Nessuno stop ai ristori e agli interventi previsti dopo il ciclone, ma solo un rilievo tecnico destinato a essere superato. Palazzo d’Orléans interviene sull’impugnativa del Consiglio dei ministri alla legge regionale del 30 gennaio, chiarendo che riguarda esclusivamente la disciplina del Durc, il documento unico di regolarità contributiva. Nel frattempo, è già in corso un’interlocuzione tra governo regionale e nazionale che ha portato a una soluzione condivisa. Il ministero si è infatti impegnato a inserire una specifica deroga al Durc nel decreto-legge sugli aiuti per l’emergenza legata al ciclone Harry, attualmente in fase di conversione in Parlamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il governo impugna la legge sui ristori per il maltempo ma la Regione rassicura: “Solo un nodo tecnico, deroga Durc in arrivo” Articoli correlati Il Cdm impugna le norme sui ristori in Sicilia dopo i danni per il maltempo. Regione: «Riguarda il Durc e non l'impianto complessivo»Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli , nella seduta di ieri, ha deliberato... Maltempo, il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori: stop ai 40,8 milioni per il ciclone HarryLa decisione del Governo riguarda la norma approvata dall’Ars per le imprese colpite lungo la costa jonica. Contenuti e approfondimenti su Il governo impugna la legge sui ristori... Temi più discussi: La Giunta regionale impugna la legge di bilancio del Governo sul Livello essenziale di prestazioni per l’assistenza degli studenti con disabilità; Affitti brevi: perché il Governo ha impugnato la legge dell’Emilia Romagna; Braccio di ferro Roma-Palermo: il governo impugna la legge della Regione Siciliana sugli aiuti dopo il ciclone Harry; Sardegna nimby. La Regione impugna alla Corte Costituzionale le aree idonee. Il governo impugna la legge sui ristori per il maltempo ma la Regione rassicura: Solo un nodo tecnico, deroga Durc in arrivoPalazzo d’Orléans ridimensiona il ricorso del Cdm: intervento tecnico e nessun rischio per i ristori post ciclone Harry ... agrigentonotizie.it Scontro Stato-Regioni: il Governo impugna la Legge Maltempo della SiciliaROMA, 28 Marzo 2026 – Si riaccende il dibattito sulle competenze legislative tra Roma e Palermo. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli ... radiortm.it «In Puglia spendiamo 345 milioni di euro di mobilità passiva: 246 milioni per i ricoveri che sono in tutto 53mila. Ricoveri di cittadini pugliesi fuori regione, che poi la Regione Puglia deve ristorare alle altre regioni del nostro Paese. Il 64% di questi ricoveri vien - facebook.com facebook Regione Veneto, insulti sessisti social alla consigliera del Pd: «Spero ti stuprino». Lei: «Adesso denuncio» x.com