Forlì incendio in casa | Vigili del Fuoco al lavoro per rogo a canna fumaria e tetto Nessun ferito indagini in corso

Un incendio scoppiato in un appartamento di Forlì, in via Scaldarancio, è stato causato da un problema alla canna fumaria. Le fiamme hanno interessato anche il tetto dell’edificio, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause esatte dell’incendio, mentre i residenti sono stati evacuati temporaneamente. I danni materiali sono significativi e l’edificio è stato messo sotto osservazione.

Paura a Forlì: Incendio in Via Scaldarancio, Vigili del Fuoco Evitano il Peggio. Un incendio di origine ancora da accertare ha destato preoccupazione mercoledì sera in un’abitazione di Forlì, in via Scaldarancio. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’intera struttura, interessando principalmente una canna fumaria e parte del tetto in legno. L’allarme è scattato poco prima delle 19:00, gettando nello spavento i residenti. L’Intervento dei Vigili del Fuoco. La centrale operativa del 115 ha immediatamente inviato sul posto la prima partenza e l’autoscala del comando di viale Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu Teolo, incendio in canna fumaria: vigili del fuoco al lavoro, danni all’abitazione ma nessun ferito. Indagini in corso.A Teolo, un incendio in canna fumaria ha causato danni a un appartamento nella serata di ieri, mentre i vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Paura in un'abitazione, il rogo parte da una canna fumaria: i Vigili del fuoco ne evitano la propagazioneUn incendio scoppiato mercoledì sera in una casa di via Scaldarancio a Forlì è stato causato da una canna fumaria difettosa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Canna fumaria in fiamme: vigili del fuoco in azione alla Casa del Rugby; Incendio in casa nella notte, una donna all'ospedale per aver inalato fumo; Morto a 55 anni nell'incendio della propria abitazione: indagini sul rogo; Scoppia incendio in casa, 80enne in condizioni critiche. Salvata una donna bloccata in casa da un incendio a ForlìIncendio questa mattina (18 gennaio 2026) in un edificio nel centro storico di Forlì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno salvato una donna ed evitato la propagazione delle fiamme ... rainews.it Incendio in una casa nel Forlivese, morta una donna(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un incendio in una abitazione a Bertinoro, località dell'entroterra forlivese. L'incendio è avvenuto ieri sera, con ... notizie.tiscali.it Meteo Forlì-Cesena. PraskMusic · Dramatic. Scoppia un incendio sul porto Canale di Cesenatico (FC) Video della reporter Fabiola Boschetti #meteoforlicesena facebook