Michela Daurù stroncata da un malore nel sonno | la 60enne trovata morta a letto dal marito Luigi Disposta l' autopsia

Michela Daurù è morta nel sonno a causa di un malore improvviso, che ha colpito durante le prime ore di domenica. Il marito, Luigi Menardi, ha trovato il suo corpo a letto senza vita e ha chiamato immediatamente i soccorsi. La donna, che soffriva di problemi di salute pregressi, era in casa a Cortina d’Ampezzo. La procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La famiglia resta sotto shock per l’accaduto.

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Era l’alba di domenica quando Luigi Menardi, vedendo sua moglie Michela Daurù, 60 anni, immobile a letto l’ha chiamata, lei non si è svegliata, l’ha scossa piano, si è accorto che non respirava. Ha chiamato il 118 e in pochi minuti un’ambulanza ha raggiunto la loro casa di Crignes. Il medico però non ha potuto fare altro che constatate il decesso della donna, se n’è andata nel sonno. Un malore fatale aveva fermato per sempre quel cuore buono, generoso, sempre pronto per gli altri. Le cause cliniche del decesso saranno chiarite dall’autopsia disposta dalla magistratura sul corpo di Michela che mai aveva evidenziato problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

