Tarantini Time Quotidiano Sul tema della cosiddetta “malamovida” interviene Confesercenti Taranto, che invita ad affrontare il dibattito evitando contrapposizioni tra residenti e attività commerciali. Secondo la presidente Francesca Intermite, il problema esiste e riguarda sia chi vive nelle aree interessate dalla movida sia gli ospiti delle strutture ricettive che lamentano difficoltà nel riposo notturno. “Il dibattito sulla cosiddetta ‘malamovida’, che ha acceso gli animi negli ultimi giorni creando, ancora una volta, una netta quanto controproducente contrapposizione tra imprese e residenti, ci impone una seria riflessione, partendo da un dato di fatto: il problema esiste!”, afferma Intermite.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Malamovida a Taranto, Confesercenti: “Il problema esiste, ma servono equilibrio e regole condivise”

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