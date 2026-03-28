Un nuovo capitolo di Crimson Desert potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, sebbene non ci siano piani immediati. La società sviluppatrice ha annunciato di aver avviato le prime analisi per adattare il gioco alla futura console, anche se non sono stati comunicati dettagli sui tempi di sviluppo o sulla data di uscita.

Il futuro di Crimson Desert potrebbe includere anche Nintendo Switch 2, ma non nel breve periodo. A confermarlo è Pearl Abyss, che ha avviato le prime fasi di studio per una possibile conversione del titolo sulla nuova console. Si tratta di un’ipotesi concreta, ma ancora lontana dalla realizzazione. Il motivo è semplice: adattare un gioco così ambizioso a un hardware meno potente non è un’operazione immediata. Il progetto esiste, ma è ancora in una fase esplorativa. Il titolo ha già attirato l’attenzione per il suo comparto tecnico avanzato e per la qualità visiva mostrata fin dalle prime presentazioni. Portare questa esperienza su una console portatile richiede però un lavoro molto più complesso rispetto a un semplice adattamento. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Crimson Desert su Switch 2? Il progetto esiste, ma il vero problema è uno solo

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