Malamovida | Servono le telecamere

Il Comune sta lavorando a misure concrete per arginare la movida nel centro storico. I cittadini chiedono più controlli per fermare chi viola le regole, come la vendita di alcol ai minori e la musica troppo alta fino a tarda notte. Alcuni suggeriscono di installare telecamere per monitorare meglio la zona. La situazione resta calda, con residenti e amministrazione a confronto sulle soluzioni da adottare.

Il Comune sta eleborando corretti concreti per frenare la malamovida del centro storico. Ma i cittadini richiedono comunque "più controlli" finalizzati ad individuare eventuali attività che "non rispettano le normative su sicurezza, distribuzione di alcolici a minori e musica ad alto volume fino a notte fonda". E' quanto riporta il verbale dell'ultima consulta dettagliando le questioni. In particolare chiedono l'installazione di un sistema di videosorveglianza in centro storico per motivi di sicurezza. Intanto per allievare il problema parcheggi e sosta selvaggia verranno realizzati posti auto a lisca di pesce lungo Corso Garibaldi, istituendo il senso unico in direzione del centro, riuscendo a recuperare 13 posti auto.

