L'ex presidente del Coni ha raccontato di aver parlato con un atleta durante una maratona con l'handbike. L'atleta gli avrebbe detto di passare davanti a un circolo tra le 9.42 e le 9.43, e lui avrebbe notato che, passando davanti all'Aniene, avrebbe alzato il braccio sinistro con il pugno chiuso, come segnale di puntualità. La conversazione si è svolta durante la corsa dell'atleta, che correva lungo il percorso stabilito.

Giovanni Malagò aveva con Alex Zanardi un rapporto davvero speciale. Da sempre e non solo perchè i suoi successi li ha ottenuti con i colori del Circolo Aniene. "Ci hai insegnato che un ostacolo non è la fine del percorso, ma l’inizio di una nuova sfida. La tua forza resterà per sempre un esempio per tutti. Un grande onore la tua amicizia", ha scritto sui social. Ma per fa capire meglio chi fosse Alex, l'ex presidente del Coni ha raccontato alla Gazzetta un aneddoto che l'ha visto protagonista in prima persona: "Un giorno venne a Roma per correre la maratona con l’handbike. Come sapete, quando c’è la maratona gran parte di Roma è chiusa al traffico - spiega Malagò -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò: "Quando Alex mi disse: 'domani passo davanti al Circolo tra le 9.42 e le 9.43'"

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