Santino Tuzi mi disse che Serena entrò in caserma tra le 10.30 e le 11 la testimonianza del maresciallo del Gabriele Tersigni al processo Mollicone

Il maresciallo Gabriele Tersigni ha confermato che Serena Mollicone entrò in caserma tra le 10.30 e le 11, dopo aver parlato con Santino Tuzi. Questa testimonianza chiarisce un passaggio cruciale nella vicenda giudiziaria, che ha portato a un processo d’appello bis. L’attenzione si concentra ora sui dettagli delle ore successive e sui movimenti dei protagonisti quel giorno. La testimonianza di Tersigni aggiunge un tassello importante alla ricostruzione dei fatti. La causa dell’omicidio resta ancora oggetto di indagini approfondite.

È stata una mattinata densa di tensione e passaggi chiave quella del processo d'appello bis per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa il 1° giugno 2001. Al centro dell'udienza la testimonianza del maresciallo Gabriele Tersigni, all'epoca comandante della stazione di Fontana Liri, chiamato a riferire sulle confidenze ricevute nel 2008 da Santino Tuzi, morto suicida l'11 aprile 2008, pochi giorni dopo essere stato ascoltato dagli inquirenti. Davanti ai giudici, Tersigni ha ricostruito due colloqui avuti con Tuzi, il giorno successivo agli interrogatori resi dal brigadiere agli inquirenti, tra il 29 marzo e il 10 aprile 2008.