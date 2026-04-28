Giorgia Meloni ha commentato il coinvolgimento di Nicole Minetti, affermando di essersi vergognata delle starlette portate nelle istituzioni. La premier ha anche fatto riferimento alla decisione di concedere la grazia all’ex igienista, senza entrare nel merito delle motivazioni, limitandosi a sottolineare il suo disappunto nei confronti del caso. Le sue dichiarazioni sono state riportate in un contesto di discussione pubblica sulle figure politiche e mediatiche coinvolte.

Il caso della grazia concessa dal Colle a Nicole Minetti sta diventando sempre più rumoroso. E, soprattutto, sempre meno chiaro. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per il momento, ha adottato la linea del silenzio. Tornano a riecheggiare invece le sue parole rilasciate nel 2013 su Minetti e altri esponenti del Popolo della Libertà. All’epoca l’attuale premier criticò duramente alcuni esponenti del partito fondato da Silvio Berlusconi, attaccando, tra gli altri, l’ex igienista dentale. Quando Giorgia Meloni attaccò Nicole Minetti Le critiche di Meloni al PdL e la fondazione di Fratelli d'Italia Il caso Minetti e i dubbi...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Quando Meloni disse "mi sono vergognata della Minetti e di tutte le starlette catapultate nelle istituzioni"

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