Nico Schlotterbeck ha firmato un nuovo contratto con il Borussia Dortmund che lo lega alla squadra fino al 2031. La firma è stata annunciata ufficialmente dalla società, che ha confermato la durata dell’accordo. La decisione è stata comunicata in seguito a negoziati tra il difensore e il club, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle clausole contrattuali.

"> Il Futuro di Nico Schlotterbeck al Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca, ha rinnovato il suo contratto con il club fino al 2031. L’annuncio ufficiale è stato fatto dal Borussia Dortmund venerdì, segnando un importante passo nella carriera del giovane calciatore. Schlotterbeck, che ha già dimostrato il suo valore sul campo, è visto come uno dei pilastri della futura difesa del club giallonero. La decisione di prolungare il contratto arriva in un momento cruciale per il Borussia Dortmund, che sta cercando di costruire una squadra competitiva in grado di sfidare le potenze della Bundesliga e della Champions League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Schlotterbeck rinnova il contratto con il Borussia Dortmund fino al 2031.

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