A Madrid, il tennista italiano ha conquistato un’altra vittoria importante, superando Arthur Fils e proseguendo la sua serie di successi nel circuito ATP. Con questa affermazione, Sinner ha raggiunto un nuovo traguardo personale, consolidando la sua posizione tra i migliori giocatori del mondo. La sua prestazione si inserisce in un momento di grande forma, senza la presenza di alcuni avversari di spicco.

Jannik Sinner continua a dominare il circuito ATP! Senza Carlos Alcaraz e avversari capaci di tenergli testa, il numero 1 del mondo infrange nuove barriere: grazie al netto successo su Arthur Fils supera i 14.000 punti nel ranking ATP. Un traguardo straordinario che si accompagna a un altro record: Sinner diventa il più giovane di sempre a raggiungere tutte le finali dei 14 tornei più importanti del circuito (Slam, Masters 1000 e ATP Finals). Sasha Zverev sarà ancora vittima sacrificale? È quello che è capitato negli ultimi 5 tornei. Di questo e molto altro parleranno in diretta a TennisMania Dario Puppo Massimiliano Ambesi Guido Monaco Ore...🔗 Leggi su Oasport.it

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Madrid 2026 p. 9: Sinner gioca con la storia

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