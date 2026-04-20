atp madrid 2026 montepremi da 1 milione di euro quando gioca jannik sinner

Il torneo ATP di Madrid del 2026 si svolge su campi di terra battuta con un montepremi di un milione di euro. La competizione rappresenta una delle tappe principali nel percorso verso il torneo di Roland Garros. Tra i giocatori in campo ci sarà anche Jannik Sinner, che parteciperà alle partite previste nel calendario del torneo. Le date di gioco e gli orari ufficiali sono stati comunicati, con attenzione particolare alle sfide più attese.

Il circuito ATP si sposta a Madrid per il secondo Masters 1000 sulla terra battuta, tappa chiave verso il Roland Garros. Tra i protagonisti più attesi c’è Jannik Sinner, tornato numero 1 del ranking e reduce da una fase molto positiva della stagione. Per quanto riguarda il suo esordio all’Atp Madrid, ci sono due possibili date. Il debutto potrebbe avvenire venerdì 24 oppure sabato 25 aprile, in base alla definizione del tabellone principale dopo le qualificazioni. Il primo match sarà sicuramente contro un qualificato. La collocazione precisa dipende dagli incastri del calendario e dalla distribuzione delle teste di serie. Atp Madrid, il montepremi del torneo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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