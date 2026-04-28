Il caso di avvelenamento di madre e figlia a Campobasso si sta allargando, con nuovi dettagli emersi. Le due donne sono state curate presso un’abitazione da un amico, che le ha assistite dopo aver manifestato sintomi sospetti. La ricina, sostanza tossica, è al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che cercano di chiarire le circostanze dell’episodio. La Procura ha avviato un’indagine per risalire alle cause dell’avvelenamento.

Il caso dell’avvelenamento di madre e figlia a Campobasso si fa sempre più complesso, e mentre slittano i risultati dell’autopsia, vengono fuori delle cure ricevute a casa da un amico Campobasso è ancora al centro di un caso che ha scosso profondamente l’opinione pubblica:la morte di due donne, madre e figlia, avvenuta in circostanze ancora da chiarire,a causa di un avvelenamento da ricina.Un’ipotesi inquietante, che trasforma una vicenda familiare in un giallo complesso, fatto di dettagli medici, relazioni personali e interrogativi ancora aperti. Secondo le prime ricostruzioni, tutto avrebbe avuto origine durante una cena in famiglia, pochi giorni prima di Natale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Avvelenate da ricina, il giallo si estende: ‘Madre e figlia hanno ricevuto cure da un amico a casa’

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