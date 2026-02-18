Un ladro ha rotto il vetro della Madonna di San Luca a Bologna, causando danni alla Sacra Immagine. La chiesa spiega che l’autore ha forzato la chiusura notturna e ha danneggiato la copertura di vetro protettivo, che proteggeva la statua durante le ore di chiusura.

Tentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca, dove si trova l'icona della Madonna, protettrice dei bolognesi Intervenuta la polizia. "Ad una prima ricognizione la Sacra Immagine non presenta danni evidenti", spiega la curia. "Come popolo bolognese siamo profondamente scossi e feriti per l'oltraggio a quanto di più caro ci accomuna, la Vergine Maria, venerata da 9 secoli nella Sacra Icona".

© Imolaoggi.it - Bologna, infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca

