Madonna di San Luca la storia dell’icona | dal misterioso autore al miracolo della pioggia
L’icona della Madonna di San Luca, portata da Costantinopoli a Bologna, ha una storia ricca di misteri e miracoli. A realizzarla sarebbe stato un artista sconosciuto, e nel corso dei secoli ha attirato pellegrini e devoti. Durante un pellegrinaggio nel 1700, la pioggia improvvisa si fermò quando i fedeli si avvicinarono all’immagine sacra. Oggi, l’icona è al centro di numerosi riti religiosi e visitatori provenienti da tutto il mondo si radunano davanti alla sua cappella. La sua presenza continua a sorprendere molti.
Bologna, 18 febbraio 2026 – L’immagine della Madonna di San Luca e il lungo viaggio da Costantinopoli fino a Bologna. Lo ripercorriamo oggi, giorno in cui purtroppo sono stati rubati alcuni dei gioielli, donati nel tempo alla sacra icona. Un oltraggio che ha lasciato indignati i cittadini bolognesi e molti credenti. Dalla Turchia fino a Bologna. Di un eremo situato sull’attuale Colle della Guardia si trova traccia fin dal 1100 d.C., eremo all’interno del quale si era stabilito un asceta di nome Eutimio, giunto da Costantinopoli portando con sé una tavola in legno sulla quale era dipinta un’immagine della Madonna Nera che l’uomo aveva ricevuto dai sacerdoti della basilica di Santa Sofia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L'icona della Madonna di San Luca è stata danneggiataOggi, durante il rito del Mercoledì delle Ceneri, l’icona della Madonna di San Luca è stata trovata danneggiata da alcuni fedeli.
Furto a San Luca:, sfregio all'icona della Madonna: "Scossi e feriti"Un furto avvenuto a San Luca ha lasciato feriti e molto scossi i fedeli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Madonna di San Luca, infranto per furto il vetro: Bologna scossa dall’oltraggio alla Sacra IconaTentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca , dove si trova l’icona della Madonna , protettrice dei bolognesi. L’arcidiocesi spiega che ... gazzettadelsud.it
Cosa è stato rubato alla Madonna di San Luca: tra i gioielli anche l’anello di don NicoliniIl parroco della Dozza, scomparso nel 2024, aveva disposto la donazione nelle sue ultime volontà. È in corso la catalogazione dei beni, per quantificare il danno. 11 anni fa un episodio simile ... ilrestodelcarlino.it
Infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca a Bologna. L'arcidiocesi: "Profondamente scossi e feriti" #ANSA x.com