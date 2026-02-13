Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia | un top club si è tirato indietro ecco dove giocherà

Diomande, il giovane attaccante del Lipsia, ha attirato l’attenzione di molti club europei, ma uno dei grandi nomi del calcio inglese ha deciso di non fare offerte. A causa di questa scelta, il suo trasferimento in Premier League diventa più probabile, lasciando intuire che il suo prossimo club sarà proprio uno dei top del campionato inglese. Diomande, che ha appena compiuto 19 anni, si prepara ad affrontare una nuova avventura lontano dalla Germania.

Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Infortunio Thuram: si ferma il centrocampista della Juventus in allenamento. Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match con l’Inter Bologna, prosegue il momento no dei rossoblù: Italiano a caccia della cura! Numeri e statistiche Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Diomande incanta mezza Europa ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Approfondimenti su diomande incanta Palestra, l’Atalanta ha deciso il suo futuro: ecco cosa succederà a gennaio e dove giocherà l’esterno del Cagliari L’Atalanta ha annunciato le proprie decisioni riguardo al futuro dell’esterno in prestito dal Cagliari. Napoli, Manna stregato dal talento del Porto: il ds azzurro sfida mezza Europa Ultime notizie su diomande incanta Yan Diomande, il Lipsia ha scoperto e lanciato l’ala del futuro: mezza Europa lo vuoleVendi Timo Werner, acquisti Szoboszlai. Saluti Upamecano, scopri Gvardiol. Monetizzi Nkunku, lanci Openda. Ringrazi Xavi Simons, lo sostituisci con… uno da 10 presenze nel Leganés. Questo era ciò che ... tuttosport.com