Fonseca si prepara a sfidare Alcaraz a Miami dopo aver superato nel primo turno Marozsan. La partita è in programma a mezzanotte, con il brasiliano che affronta il numero uno al mondo. La sfida tra i due atleti si svolge sul cemento americano, mentre i tifosi attendono di vedere come si svilupperà l'incontro tra il brasiliano e il campione spagnolo.

Joao Fonseca contro Carlos Alcaraz. Il secondo turno dei sogni nell'Atp 1000 di Miami è servito, con il brasiliano (vincente all’esordio in Florida contro l’ungherese Marozsan) che dopo il numero due del mondo, Jannik Sinner, affrontato a Indian Wells, incrocerà le racchette contro il numero uno della classifica. Appuntamento alla mezzanotte ora italiana. Dritto che incenerisce, servizio che impensierisce, velocità di palla supersonica. Joao Fonseca, 19 anni, è davvero il nuovo fenomeno del tennis mondiale. Un piccolo grande campione che sembra davvero un "piccolo Sinner", con una somiglianza impressionante con il Jannik giovane.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fonseca sfida Alcaraz a Miami. Ma è davvero un "piccolo Sinner"?

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