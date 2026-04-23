Caso Squadra Fiore spunta l'ombra di Paragon | nelle carte si parla di prodotto israeliano

Tra intercettazioni su WhatsApp e il riferimento a un "prodotto israeliano", le carte sull'indagine della "squadra Fiore" delineano un quadro che sembra andare ben oltre il semplice dossieraggio e richiamare invece il mondo delle tecnologie di sorveglianza avanzata, in cui operano realtà come Paragon Solutions. Elementi che potrebbero essere distinti, ma che letti insieme suggeriscono un possibile intreccio: quello tra attività illegali tradizionali e l'uso di strumenti digitali di nuova generazione, capaci di ridefinire profondamente i confini dell'intercettazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caso Squadra Fiore? Non serva a coprire i casi Striano e Squadra ex pm di PalermoGiusto, anzi sacrosanto, fare luce su tutto ciò che ruota attorno a questa misteriosa (o forse non così misteriosa…) ... iltempo.it

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Dossieraggio a Roma: a #EffettoNotte il punto sull'indagine "Squadra Fiore" con Monaci. Focus sui negoziati USA-Iran a Islamabad con Marrone e il caso delle fatture a Crans con l'Ambasciatore Cornado. In chiusura Lecce-Fiorentina con Capuano. tinyurl.c x.com

Dossieraggio, diplomazia e casi internazionali: a Effetto Notte analizziamo i dossier più caldi della giornata con i nostri esperti e inviati. In primo piano l'indagine sulla "Squadra Fiore": un caso di dossieraggio che tocca i vertici della sicurezza nazionale con il c - facebook.com facebook