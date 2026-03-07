Ma allora cosa dice la perizia delle procure sul caso Paragon?

I procuratori di Roma e Napoli hanno depositato le analisi dei telefoni delle persone coinvolte nel caso Paragon. Le perizie, consegnate alle autorità competenti, contengono i risultati delle verifiche tecniche svolte sui dispositivi. Il materiale analizzato riguarda le comunicazioni e le attività digitali degli indagati. Questi documenti sono ora al centro delle indagini in corso.

I procuratori di Roma e Napoli hanno depositato le loro analisi sui telefoni delle persone coinvolte nel caso Paragon. E hanno scoperto un sacco di cose interessanti. Vediamole con calma, una a una.