M5s Roberto Ascani e il nuovo coordinatore provinciale mentre Giorgio Fede è confermato al regionale

Il Movimento 5 Stelle ha recentemente aggiornato le proprie cariche a livello regionale e provinciale. Tra le novità, Roberto Ascani è stato nominato nuovo coordinatore provinciale, mentre Giorgio Fede è stato confermato nel ruolo regionale. L'aggiornamento delle posizioni si è svolto negli ultimi giorni, con il rinnovo delle figure di vertice del movimento in diverse aree.

ANCONA – Negli scorsi giorni il Movimento 5 Stelle ha provveduto a rinnovare le cariche regionali e provinciali.Così, l’onorevole Giorgio Fede, attualmente in lizza per la carica di sindaco di San Benedetto, è stato confermato come coordinatore regionale del partito.Nella provincia di Ancona.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Furore confermato coordinatore provinciale M5S: “Me lo ha chiesto Conte, ero pronto a lasciare”Il presidente M5S Giuseppe Conte ha designato la nuova squadra dei coordinatori regionali e provinciali, approvata dal Consiglio nazionale previa... Gabriele Iarusso nuovo coordinatore provinciale M5s SannioIl presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte con la designazione di Gabriele Iarusso, vicesindaco del comune di Circello, quale coordinatore... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: M5s, Tamburri confermato coordinatore provinciale per la provincia di Ascoli; Seduta 648ª seconda parte (XIX legislatura) (23.04.2026); M5S, Massimo Tamburri confermato coordinatore del Piceno; Fede confermato coordinatore del M5s nelle Marche, 'fiducia che voglio onorare'. Essere Roberto Scarpinato, written and directed by M5sNon so se sia in ballo il nobile principio dell’uno vale uno o quello, più triviale, dell’uno vale l’altro; fatto sta che mercoledì i senatori del M5s hanno inscenato, a turno, un grottesco remake di ... ilfoglio.it