Furore confermato coordinatore provinciale M5S | Me lo ha chiesto Conte ero pronto a lasciare

Il Movimento 5 Stelle ha confermato il nuovo coordinatore provinciale, scelto direttamente dal presidente Giuseppe Conte. Quest’ultimo ha nominato la squadra dei coordinatori regionali e provinciali, approvata dal Consiglio nazionale dopo aver consultato i rappresentanti dei gruppi territoriali. Tra i nomi scelti figura anche un esponente che ha dichiarato di aver accettato su richiesta di Conte, precisando di essere pronto a lasciare la carica.

Il presidente M5S Giuseppe Conte ha designato la nuova squadra dei coordinatori regionali e provinciali, approvata dal Consiglio nazionale previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi territoriali. L’europarlamentare Mario Furore è stato riconfermato coordinatore provinciale di Foggia.“È.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: M5S: Mario Furore resta coordinatore provinciale Foggia Movimento 5 Stelle, Fabio Magistrati confermato coordinatore provincialeIn casa Movimento 5 Stelle Fabio Magistrati è stato confermato coordinatore provinciale di Piacenza.