M5S Benevento | gli attivisti criticano la nuova gestione territoriale

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle a Benevento hanno espresso critiche nei confronti della recente gestione territoriale, ritenendo che la nomina del nuovo coordinatore non sia conforme alle regole stabilite dallo statuto del movimento. Secondo loro, i vertici hanno ignorato i gruppi territoriali nelle scelte fatte, suscitando polemiche tra gli iscritti e alimentando tensioni interne. La vicenda riguarda principalmente la procedura adottata e le nomine effettuate dai responsabili a livello locale.

? Cosa scoprirai Perché la nomina del nuovo coordinatore viola lo statuto del movimento?. Chi sono i vertici accusati di aver ignorato i gruppi territoriali?. Quali problemi locali come l'acqua e i treni sono stati ignorati?. Come influirà questo scontro sulla partecipazione elettorale nella provincia?.? In Breve Mancata consultazione statutaria secondo l'articolo 12 con i mille iscritti provinciali.. Critiche alla gestione di Sabrina Ricciardi e al nuovo coordinatore Iarusso.. Scarsa partecipazione ai momenti con Sergio Costa, Agostino Santillo, Croatti e Furore.. Silenzio del movimento su servizi idrici, ferrovie Benevento-Napoli e fondi PNRR sanità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S Benevento: gli attivisti criticano la nuova gestione territoriale Notizie correlate WWE: Le Bellas criticano la gestione della divisione femminile a WrestlemaniaLe Bella Twins tornano al centro della divisione femminile WWE con un obiettivo chiaro: conquistare quei titoli di coppia che non hanno mai vinto... M5S Taranto, Alessio Laneve eletto rappresentante territorialeTarantini Time QuotidianoIl Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto ha eletto Alessio Laneve come nuovo rappresentante locale.