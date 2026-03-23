WWE | Le Bellas criticano la gestione della divisione femminile a Wrestlemania

Le Bella Twins tornano al centro della divisione femminile WWE con un obiettivo chiaro: conquistare quei titoli di coppia che non hanno mai vinto durante la loro carriera attiva. A SmackDown, Nikki Bella e Brie Bella hanno sfidato le campionesse Nia Jax e Lash Legend, ma il match è terminato in squalifica dopo l’intervento di Charlotte Flair e Alexa Bliss. La situazione nella divisione tag femminile è sempre più caotica. Più team, anche da Raw, stanno puntando ai titoli, e l’ipotesi più concreta è quella di un multi-team match a WrestleMania 42, probabilmente con una stipulazione a più coppie Durante il loro podcast, le Bella Twins hanno spinto apertamente per una maggiore presenza femminile a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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