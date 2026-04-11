M5S Taranto Alessio Laneve eletto rappresentante territoriale
Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto ha scelto Alessio Laneve come nuovo rappresentante locale. La nomina è stata annunciata recentemente, segnando un aggiornamento nella rappresentanza politica della zona. Laneve assumerà il ruolo di punto di riferimento per le attività del movimento nel territorio. La nomina è stata ufficializzata attraverso un comunicato pubblicato dal gruppo.
Tarantini Time Quotidiano Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto ha eletto Alessio Laneve come nuovo rappresentante locale. L’elezione è avvenuta nella serata di ieri con il consenso unanime degli iscritti partecipanti alla votazione. Secondo quanto comunicato dal gruppo, la scelta condivisa rappresenta un segnale di compattezza interna e la volontà di proseguire l’attività politica sul territorio con continuità. “La convergenza totale sul nome di Alessio Laneve testimonia la forte compattezza del gruppo ionico e la volontà di proseguire con rinnovato vigore l’azione politica sul territorio”, si legge nella nota. “L’elezione all’unanimità di Alessio Laneve non è solo un riconoscimento al suo impegno costante, ma il segnale di un Movimento unito e pronto alle sfide che ci attendono”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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