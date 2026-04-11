M5S Taranto Alessio Laneve eletto rappresentante territoriale

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto ha scelto Alessio Laneve come nuovo rappresentante locale. La nomina è stata annunciata recentemente, segnando un aggiornamento nella rappresentanza politica della zona. Laneve assumerà il ruolo di punto di riferimento per le attività del movimento nel territorio. La nomina è stata ufficializzata attraverso un comunicato pubblicato dal gruppo.

Tarantini Time Quotidiano Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto ha eletto Alessio Laneve come nuovo rappresentante locale. L’elezione è avvenuta nella serata di ieri con il consenso unanime degli iscritti partecipanti alla votazione. Secondo quanto comunicato dal gruppo, la scelta condivisa rappresenta un segnale di compattezza interna e la volontà di proseguire l’attività politica sul territorio con continuità. “La convergenza totale sul nome di Alessio Laneve testimonia la forte compattezza del gruppo ionico e la volontà di proseguire con rinnovato vigore l’azione politica sul territorio”, si legge nella nota. “L’elezione all’unanimità di Alessio Laneve non è solo un riconoscimento al suo impegno costante, ma il segnale di un Movimento unito e pronto alle sfide che ci attendono”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - M5S Taranto, Alessio Laneve eletto rappresentante territoriale Nicola Salvatore nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Foggia, Buononato sarà il suo viceÈ Nicola Salvatore il nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Foggia. Associazione nazionale Comuni isole minori: Filippo Mannino eletto rappresentante della SiciliaIl sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, è stato nominato rappresentante del direttivo nazionale dell'associazione nazionale Comuni isole...