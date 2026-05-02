Nelle serate di questa settimana, la Luna apparirà particolarmente visibile nel suo fase calante, offrendo un’occasione unica per osservare i dettagli delle sue superfici. Con il calare della luce, alcuni crateri risultano più evidenti e facilmente distinguibili, grazie ai contrasti creati dall’ombra. Inoltre, con strumenti di osservazione, sarà possibile riconoscere alcuni siti delle missioni Apollo ancora visibili sulla superficie lunare.

? Cosa scoprirai Come si distinguono i crateri con la luce calante?. Quali siti delle missioni Apollo si possono individuare al telescopio?. Perché la luce della luna piena nasconde i rilievi?. Dove si trovano i mari di Crisium e Vaporum?.? In Breve Ciclo lunare di 29,5 giorni con otto fasi distinte tra luce e oscurità.. Osservazione crateri Tycho, Posidonus, Archimedes e Alphonsus con binocoli o telescopi.. Identificazione siti missioni Apollo 14 e Apollo 17 tramite strumenti ottici avanzati.. Prossima luna piena prevista per il giorno 31 maggio 2026.. Sabato 2 maggio 2026, la Luna presenta una fase calante gibbosa con un’illuminazione che raggiunge quasi il 100% secondo le indicazioni della guida quotidiana della NASA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna, visibilità straordinaria: i dettagli della fase calante

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