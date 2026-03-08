Il rigore di Sbaffo e i rimpianti per l’andata Ma anche il Guidonia è diverso e in fase calante

Sabato sera, nel match di ritorno, il Guidonia ha conquistato una vittoria importante grazie a un gol di rigore realizzato da Sbaffo. La squadra ha dimostrato un miglioramento rispetto alla partita di andata, che si era conclusa con una sconfitta. Il Guidonia sembra aver iniziato una fase di calo, mentre la formazione avversaria si presenta con maggiori rimpianti per le occasioni perse in precedenza.

Negli anni d’oro della Serie B, il periodico Forza Samb nei momenti bui della formazione rossoblù, usava un titolo evocativo per caricare tutto l’ambiente e soprattutto la squadra: "Risorgere". E puntualmente l’undici rivierasco tirava fuori dal suo cilindro la prestazione che serviva per iniziare a risalire la china. La scaramanzia nel calcio è una variabile importante, con il verbo utilizzato allora che si può tranquillamente accostare al momento che si sta vivendo in casa rossoblù. Risorgere a Guidonia questo è l’imprimatur della tifoseria e di tutto l’ambiente. Gli oltre 400 tifosi che seguiranno la squadra a Guidonia, smaltita la profonda delusione post derby, contano molto sullo spirito di reazione della Samb. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

