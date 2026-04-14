Durante l'ultimo episodio di 'CULT', format di 'DAZN', è stato ospite l'ex Milan Cristian Brocchi. Tra le altre cose, il centrocampista ha parlato di due giocatori che per certi versi si somigliano. Parliamo di Rafael Leao e Alexandre Pato, entrambi dotati di un talento straordinario, ma che per vari motivi lo hanno mostrato solo in piccoli momenti della loro carriera. Ecco, quindi, le parole dell'ex rossonero. Ex Milan, Brocchi: "Leao in fase calante. Pato? Primo infortunio l'ha condizionato in maniera feroce" Su Leao: «Io l'ho sempre difeso e continuerò a difenderlo, ma non crediamo ai treni che passano e quelli che non passano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Brocchi: “Leao? Continuerò a difenderlo ma è in fase calante. E su Pato …”

Il rigore di Sbaffo e i rimpianti per l’andata. Ma anche il Guidonia è diverso e in fase calanteNegli anni d’oro della Serie B, il periodico Forza Samb nei momenti bui della formazione rossoblù, usava un titolo evocativo per caricare tutto...

Verso Milan-Udinese, Brocchi: “Mi sarebbe piaciuto rivedere Leao a sinistra”Il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese nella 32ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, calcio d'inizio alle ore 18:00.